La grande Une Carambolage mortel du viaduc de Saint-Paul: L'entreprise Armon Incana et son chauffeur condamnés

Le chauffeur du 38 tonnes qui a provoqué le terrible accident qui a coûté la vie à une étudiante de 20 ans et le patron de la société de transport Incana ont été jugés coupables. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 14:09





Le chauffeur écope de 2 ans de prison dont 1 an avec sursis probatoire de 5 ans sous bracelet électronique mais n'a pas vu son permis de conduire suspendu.



Le patron de la société écope quant à lui de 2 ans dont 1 an avec sursis probatoire de 5 ans également sous bracelet plus 1000€ d'amende. Contrairement à son ancien chauffeur, il a fait le déplacement pour entendre le jugement.



Il y a une quinzaine de jours lors de l'audience, les deux hommes avaient choisi de ne penser qu'à leur triste sort et n'ont montré aucune compassion pour les victimes : Amandine 20 ans, étudiante en biologie qui venait d'arriver à La Réunion et conductrice de la Twingo broyée entre deux camions, sa passagère grièvement blessée et le conducteur du camion frigorifique percuté par le 38 tonnes. Les deux prévenus n'ont eu de cesse de se renvoyer la responsabilité de cette tragédie.



"Un tombeau roulant" , selon le ministère public, qui avait requis, le 3 février dernier, 2 ans de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer à l'encontre d'Amon Incana, et 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, une annulation de permis de conduire et l'interdiction de le repasser avant un an pour le chauffeur.



Les avocats de la défense avaient plaidé la relaxe pour leur client respectif.



