Carambolage et panne sur la 4 voies de Saint-Paul, 7km de bouchons

Un carambolage impliquant 6 véhicules s'est produit cet après-midi sur la RN1 en direction du sud. Un poids lourd est quant à lui en panne sur la voie réservée aux véhicules lents un peu plus loin. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 4 Janvier 2021 à 15:54 | Lu 719 fois

Se rendre dans le sud risque d’être plus compliqué que prévu ce lundi après-midi. Un carambolage impliquant 6 véhicules s'est produit cet après-midi. Le choc n’a heureusement pas été trop violent et seuls des blessures et des dégâts matériels sont à déplorer.



Le carambolage s’étant produit sur la voie de gauche, un effet entonnoir se met en place et cause déjà 1 km de bouchons. La dépanneuse est sur place.



Pas de dépanneuse pour le moment concernant le poids lourd en panne quelques kilomètres plus loin au niveau de la tranchée couverte. Bloquée dans les bouchons en amont, la dépanneuse devrait arriver prochainement sur les lieux.



Prudence si vous devez emprunter cette portion de route.



Gaëtan Dumuids