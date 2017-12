Carambolage à St-André: Embouteillages dans le secteur

Un accident impliquant plusieurs véhicules s'est déroulé aux alentours de 9 heures ce matin.



L'accident est survenu sur la quatre voies de Saint-André, en direction du Nord et au niveau de la station service Vito. Le carambolage a provoqué des dégâts matériels et les véhicules sont sur la voie de gauche.



Trois voitures sont impliquées dans le carambolage et l'intervention des secours est en cours.



Prudence dans le secteur, un embouteillage s'est formé sur la quatre voies.