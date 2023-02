Société Car jaune : Une navette par la route de la Montagne

Car jaune annonce la mise en place d’une navette par la RD41 route de la Montagne à partir de 7h.

Par GD - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 06:11

Le communiqué:



En raison de la fermeture de la route du Littoral, deux navettes seront mises en place par la RD 41 Route de la Montagne entre St‐Denis et le Port le Mardi 21 Février. Départ de la Gare Routière de St‐Denis vers le Pôle d’Echanges du Port à 7h

Départ du Pôle d’Echanges du Port vers la Gare Routière de St‐Denis à 7h Des retards seront à prévoir sur les lignes T et ZO, qui sont maintenues et qui passeront par la Route de la Montagne.

Les lignes O1, O2 et O3 auront pour terminus et pour départ le Pôle d’Echanges du Port.

