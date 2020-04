Car-jacking: Un homme frappé à coups de batte de base-ball à Ste-Suzanne

Un homme a été la victime d’un violent car-jacking mercredi soir sur le rond-point de Carrefour de Ste-Suzanne, indique le JIR.



Vers 22h, deux hommes au volant d’une voiture blanche lui ont barré la route et l’ont obligé à stopper sa route. C’est à coups de batte de baseball qu’ils l'ont extrait et sont repartis au volant de sa BMW X1. La victime a été abandonnée seule et blessée au sol en pleine nuit.



Alertées, les forces de l’ordre ont finalement retrouvé la BMW accidentée le long de la RN2. Les deux malfrats sont toujours recherchés.