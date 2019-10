Car Jaune met en avant les pains de qualité dans ses gares routières

Du 7 octobre au 11 octobre 2019, la Semaine du Goût fête son trentième anniversaire. Pendant une semaine, cet événement met à l’honneur l’expertise des chefs et des artisans de la gastronomie, afin de valoriser le patrimoine alimentaire français.



Le réseau Car Jaune a voulu être de nouveau présent à cet événement aux côtés de la Fédération réunionnaise des artisans boulangers et pâtissiers et de Festival des Pains.



Pour cette édition 2019, Car Jaune et Festival des Pains ont souhaité mettre à l’honneur les jeunes élèves artisans boulangers du Centre de Formation des Apprentis Boulangers de Sainte-Clotilde qui proposeront différents pains fabriqués à base de farines de marque reconnue nationalement.



Un atelier du goût avec la dégustation de bons pains confectionnés par ces jeunes en formation sera organisé sur les trois gares routières Car Jaune de l’île :



Lundi 7 octobre à la gare de Saint-Benoît de 6h à 11h

Mercredi 9 octobre à la gare de Saint-Denis de 6h à 11h

Vendredi 11 octobre à la gare de Saint-Pierre de 6h à 11h



Les élèves du centre de Formation des apprentis Boulangers de Sainte Clotilde, accompagnés des hôtesses du réseau Car Jaune seront heureux de faire apprécier aux usagers du réseau interurbain un pain de qualité. L’occasion aussi de faire découvrir et valoriser le métier et la formation d’artisan boulanger sur l’île.