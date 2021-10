Car Jaune : échange avec les usagers

Ce mardi 26 octobre, Patrice BOULEVART, 9ème Vice-Président de la Région Réunion délégué à la Mobilité, s’est rendu à la Gare de Saint-Denis pour un voyage en bus jusqu’à Saint-Paul. L’occasion de partir à la rencontre des usagers afin d’échanger sur le réseau et leurs attentes. Il a par la suite visité les gares routières de Saint-Denis, du Port et de Saint-Paul et a pu rencontrer les différents agents de Car Jaune.Un arrêt devant le futur Pôle d’échanges Aimé Césaire du Port faisait également partie de la visite, financé par la Région Réunion, les fonds FEDER et le TCO."Prendre le bus dans les conditions réelles, nous permet, en tant qu’élu, de faire un point sur ce qui fonctionne et sur ce qui reste à améliorer. L’avis de nos concitoyens est important parce qu’il nous permet de construire ensemble le réseau de demain. Ce matin, de nombreuses personnes m’ont fait part de leur souhait de voir plus de rotations de bus. J’ai pu me rendre compte du confort des nouveaux bus"Patrice BOULEVART, Vice-Président de la Région RéunionCAR JAUNE accueille chaque année près de 5,8 millions d’usagers.