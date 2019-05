<<< RETOUR La Réunion Positive

Car Jaune cap sur l’avenir ! Depuis la reprise de la compétence « Transports interurbains » par la région le 1er janvier 2017, le réseau Car Jaune n’a cessé d’évoluer. Entre nouvelles dessertes, développement d’outils digitaux et amélioration du service rendu aux usagers, Car Jaune s’est résolument inscrit dans une démarche de modernisation, de simplification et de proximité avec ses usagers.





D’un seul clic, les usagers peuvent désormais accéder au bus. Fini les fi les d’attente au guichet. Désormais, depuis l’application mobile, disponible sur IOS et Android ou directement sur le site internet de Car jaune, il est possible d’acheter un titre de transport numérique grâce au service M-Ticket et de recharger sa carte sans contact Y-Pass. Mais pas seulement, puisque le nouveau calculateur d’itinéraire permet de connaître en temps réel toutes les informations concernant le trajet : heures de départ et d’arrivée, temps d’attente, itinéraire, correspondances…



Autant d’évolutions qui permettent de compléter l’offre de transport, dont le réseau se trouve renforcé avec la mise en service du pôle d’échanges multimodal de Duparc à Sainte-Marie, ou encore avec le lancement du nouvel arrêt Roland Garros dans le sens Nord/Sud qui permet de faciliter les déplacements entre la zone du Barachois et l’Ouest.

Cette année, de nouvelles mesures sont prévues afin d’offrir aux usagers de meilleures conditions de déplacements sur nos routes. Le réseau Car Jaune prévoit en effet d’adapter les horaires de bus aux conditions de circulation tout en améliorant la desserte du week-end. L’objectif est de répondre auxattentes des usagers et d’offrir une plus grande fluidité de trafic.



CONTACT

CAR JAUNE

02 62 81 82 83

www.carjaune.re

