Car Jaune : Rencontre entre le Président de la Région et les transporteurs du Groupement Cap’Run

Publié le Vendredi 5 Juin 2020

L’objectif : le retour à une activité normale dès lundi pour les usagers L’état d’urgence sanitaire a obligé les services de transport public à s’adapter dans un contexte inédit. En phase de déconfinement, les membres du Groupement Cap’Run, titulaire de la Délégation de Service Public (DSP) Car Jaune ont tenu à partager leurs inquiétudes face à l’avenir du transport en commun et du réseau dans l’île.



C’est dans ce contexte que Didier Robert, président de la Région Réunion (Autorité organisatrice des transports du réseau Car Jaune), a reçu ce jour les représentants du Groupement.



Après avoir rappelé que la question du transport a toujours été un sujet important depuis sa mandature de 2010, le président de Région a assuré maintenir et développer une relation de confiance, respectueuse et courtoise entre la collectivité et le Groupement.



Suite à des échanges constructifs et la reconnaissance du rôle du délégataire, la Région et le Groupement ont acté les points suivants :

● La mise en place d’un comité de suivi spécifique de gouvernance de la DSP présidé par le Président de Région.

● Le solde des contentieux en cours et la validation d’une convention de transaction qui devra être homologuée par le Tribunal Administratif de Saint-Denis. Cette procédure sera complétée d’ici dix jours.

● L’annulation des pénalités 2018 ainsi que celles liées à la crise sanitaire COVID-19.

● Dans le cadre de la crise sanitaire, il est proposé la mise en place d’un dispositif spécifique pour évaluer en comité de suivi les conséquences financières liées à la DSP Car Jaune. Il actera notamment la neutralisation du risque recettes et du prix du carburant pour l’année 2020 et son réexamen éventuel pour la suite du contrat.



Enfin, la collectivité a entériné et validé la reprise à 100 % du réseau Car Jaune à partir du 08 juin 2020, afin que les usagers puissent retrouver au maximum une pleine mobilité et leurs habitudes de déplacement. Cette reprise à 100% était déjà effective sur les principales lignes Est et Ouest et restait à entériner sur des lignes partielles desservant l’aéroport et l’université du Tampon. Ces dernières branches du réseau Car Jaune seront donc également concernées à partir de lundi prochain.



En ce qui concerne la règle de distanciation dans les cars, qui restait en suspens, ce point restait à traiter avec le représentant de l’État. Le retour à la normale du potentiel maximal du réseau et de son offre est espéré au plus vite tant de la Région que du Groupement.