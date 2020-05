Rubrique sponsorisée Car Jaune : Plan de Transport Adapté Par La Réunion Positive - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 17:36 | Lu 145 fois





Les lignes O, E, S et ZO fonctionne sur la grille horaire Samedi et Lundi à Vendredi Vacances Scolaires.



La ligne T fonctionne uniquement le Dimanche et Jour Férié.



Les lignes T et ZO ont pour Terminus la Gare de Saint-Denis.



La ligne S6 ainsi que les partielles S2 entre l’Université du Tampon et La Gare de Saint-Pierre restent suspendues pour le moment.



A compter du 11 mai, la recherche d’itinéraire disponible sur le site internet et l’application Car Jaune tiendra compte de ces nouveaux horaires : les déplacements pourront ainsi être préparés.



Le port du masque est rendu obligatoire dans les véhicules, sauf pour les enfants de 10 ans et moins. Tout contrevenant s’expose à une amende d’un montant de 135€.

Afin de garantir la sécurité sanitaire des voyageurs et du personnel :

Les véhicules sont désinfectés quotidiennement ;

Les règles de distanciation physique sont matérialisées dans les gares et à bord des véhicules.



La vente de tickets à bord des véhicules reste suspendue, nous invitons les voyageurs à acheter leur titre de transport :

Avec l’application M-Ticket Car Jaune ;

Sur la E-Boutique muni de leur carte yPass via le site internet carjaune.re ou l’application Car Jaune ;

Dans les 12 points Info/Vente du réseau ;

Chez le dépositaire le plus proche de leur domicile.



La validation du titre du transport est obligatoire à chaque montée dans le véhicule.



Toutes ces mesures tiennent compte des directives gouvernementales ou préfectorales et peuvent évoluer autant que de besoin. Les équipes du réseau Car Jaune sont mobilisées pour accompagner les voyageurs dans leurs déplacements.



