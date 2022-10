La grande Une Car Jaune : La gratuité élargie, la fréquence des bus augmentée

La Région Réunion a annoncé des changements importants pour son réseau de transports en commun. La gratuité du Car Jaune va bientôt concerner un plus grand public. Une plus grande régularité des passages de bus est prévue. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 10:15

Huguette Bello a présenté ce mercredi matin des évolutions du réseau régional de transport en commun. La gratuité du Car Jaune était l'une de ses promesses de campagne, la présidente élue détaille la montée en puissance progressive de cette mesure.



Les seniors (plus de 65 ans) ne payaient déjà plus le bus régional et les étudiants peuvent se déplacer aussi gratuitement sur le réseau depuis août de cette année. Huguette Bello annonce un élargissement du dispositif aux demandeurs d'emploi et aux accompagnateurs de personnes porteuses de handicap. C'est un investissement de 700.000 euros par an pour la Région.



Les demandeurs d'emploi devront renouveler leur abonnement gratuit tous les trimestres sur justificatif de leur statut. Par ailleurs, les études sont en cours en partenariat avec l'INSEE afin d'évaluer le nombre de travailleurs pauvres auxquels la gratuité pourra être accordée selon l'impact budgétaire en 2023. De même, la gratuité pour le public des stagiaires en formation professionnelle est en cours d'évaluation avec la Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage.

Des bus qui passent plus souvent



Huguette Bello annonce aussi une augmentation de la régularité des Cars Jaune. Il y aura 50 passages supplémentaires de bus par jour aux heures de pointe (5h/9h et 15h/17h). Cela représente 2.500 places en plus par jour grâce à 11 véhicules en plus sur le réseau. C'est là 1,6 million d'euros par an que débloque la Région pour l'amélioration du service.



La fréquence de passage aux heures de pointe sera cadencée à 20 minutes sur les trajets Saint-Denis <> Saint-Benoît et Saint-Denis <> Saint-Pierre. Elle sera de 10 minutes sur les trajets Saint-Denis <> Saint-André et Saint-Denis <> Saint-Paul.



La présidente de Région annonce aussi un rééquilibrage de l'offre à l'échelle des bassins avec +29 % de passages dans l'Est et +13 % dans l'Ouest. La collectivité souhaite aussi simplifier les itinéraires de lignes et présenter une nouvelle grille d'horaires plus facile à mémoriser.



La Région va par ailleurs organiser des états généraux de la mobilité début 2023 et interroger les Réunionnais pour préparer l'avenir des Car Jaune pour les 10 à 15 prochaines années.



