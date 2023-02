Actu Ile de La Réunion Car Jaune : Desserte suspendue entre Saint-Denis et La Possession

La desserte en Car Jaune est suspendue entre Saint-Denis et La Possession. Par N.P - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 16:39

Le communiqué :



En raison du passage du cyclone Freddy et des prévisions de forte houle et de vents forts, la circulation sera interdite sur le viaduc de la NRL aux véhicules du réseau Car Jaune à compter de ce jour 18h.



Les lignes au départ de St-Denis vers l'Ouest ne seront plus assurées après 17h30.



Une navette sera mise en place au départ de la Gare de Saint-Denis vers le Sud à 19h00 en passant par la route de la Montagne.

A partir de 16h30, les véhicules en provenance du Sud, auront pour terminus : La Gare Routière de St-Paul pour les lignes O1 et T Le PEM du Port pour la ligne O2 L’arrêt « Mairie de La Possession » pour la ligne O3



