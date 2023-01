A la Une . Captures de requins-tigres : "Une aberration écologique et une démarche dénuée de sens", dénonce Sea Shepherd

Alors que les captures dites préventives se poursuivent au large de nos côtes, l'ONG Sea Shepherd dénonce des pratiques d"un autre âge". Une pétition "contre le massacre des requins à La Réunion" a déjà récolté plus de 45.000 signatures. Par N.P - Publié le Samedi 7 Janvier 2023 à 15:23





"Cette pêche 'préventive' d’un autre âge est présentée comme un moyen de réduire le risque d’accidents (de surfeurs principalement) avec les requins. Le dispositif du 'Centre Sécurité Requin' a pour objectif principal de tuer de manière systématique tout requin tigre ou bouledogue qui s’approcherait des côtes réunionnaises. Ce massacre est rendu possible par l’octroi de subventions publiques indécentes, à hauteur de plus de 2,2 millions d’euros par an", dénonce l'ONG de défense des océans.



Alors que la sous-préfète de Saint-Paul avait affirmé en octobre dernier que



"D’une part, chercher à sécuriser l’océan en éliminant tout individu potentiellement 'dangereux' est une aberration écologique. D’autre part, la démarche est encore plus dénuée de sens en ce qui concerne les requins tigre. A la Réunion cette espèce n’est quasiment jamais impliquée dans les accidents. Depuis plus de 20 ans, un seul accident mortel impliquant un requin tigre a été recensé en 2015", poursuit l'ONG.



S'insurgeant que "depuis 2011, plus de 470 requins tigres ont été abattus à la Réunion et cela, malgré sa présence sur la liste rouge de l’UICN des espèces menacées d’extinction", l'ONG invite à signer la "Début d’année sanglant pour les requins tigres à La Réunion, en pleine Réserve Marine !", s'agace Sea Shepherd France dans une publication postée sur les réseaux sociaux, regrettant que 4 requins-tigres aient été capturés (dont trois tués et un relâché sans garantie de survie)."Cette pêche 'préventive' d’un autre âge est présentée comme un moyen de réduire le risque d’accidents (de surfeurs principalement) avec les requins. Le dispositif du 'Centre Sécurité Requin' a pour objectif principal de tuer de manière systématique tout requin tigre ou bouledogue qui s’approcherait des côtes réunionnaises. Ce massacre est rendu possible par l’octroi de subventions publiques indécentes, à hauteur de plus de 2,2 millions d’euros par an", dénonce l'ONG de défense des océans.Alors que la sous-préfète de Saint-Paul avait affirmé en octobre dernier que "la pêche préventive a permis d’aboutir à une baisse significative de la population de requins dangereux" , Sea Shepherd juge ces propos "honteux et déconnectés de toute réalité scientifique"."D’une part, chercher à sécuriser l’océan en éliminant tout individu potentiellement 'dangereux' est une aberration écologique. D’autre part, la démarche est encore plus dénuée de sens en ce qui concerne les requins tigre. A la Réunion cette espèce n’est quasiment jamais impliquée dans les accidents. Depuis plus de 20 ans, un seul accident mortel impliquant un requin tigre a été recensé en 2015", poursuit l'ONG.S'insurgeant que "depuis 2011, plus de 470 requins tigres ont été abattus à la Réunion et cela, malgré sa présence sur la liste rouge de l’UICN des espèces menacées d’extinction", l'ONG invite à signer la pétition contre le massacre des requins à la Réunion . À l'heure où nous écrivons ces lignes, elle a déjà récolté plus de 45.000 signatures.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sea Shepherd France (@seashepherdfrance)