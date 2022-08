A la Une . Capitole : Un homme fonce dans une barricade, tire en l'air et se suicide

Un homme s'est suicidé tôt ce matin après avoir foncé dans une barricade près du Capitole à Washington et avoir tiré en l'air. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 14 Août 2022 à 19:27

Il était un peu plus de 4 heures du matin lorsqu'un homme a foncé avec sa voiture dans une barricade destinée à empêcher les véhicules d'accéder au Capitole, à Washington.



Alors que l'homme sortait de la voiture, celle-ci s'est enflammée.



L'individu a ensuite tiré plusieurs coups de feu en l'air le long de East Capitol Street.



Lorsque les agents ont entendu le bruit des coups de feu, ils ont immédiatement réagi et se sont approchés de l'homme. C'est alors que ce dernier s'est suicidé en retournant son arme contre lui.



Personne d'autre n'a été blessé.



Cet incident survient dans une atmosphère actuellement très tendue aux Etats-Unis après la perquisition opérée lundi par le FBI dans la villa de Donald Trump. L'ancien président et de nombreux élus républicains n'ont de cesse depuis de souffler sur les braises. Pendant ce temps, les Trumpistes se déchainent sur les réseaux sociaux au travers d'appels à prendre les armes pour "défendre la démocratie".



Jeudi dernier déjà, un homme armé avait tenté de pénétrer dans les bureaux du FBI à Cincinnati et avait été tué par les forces de l’ordre à l’issue de plusieurs heures de confrontation.



Sur les chaines d'information en continu, plusieurs commentateurs évoquent des risques de guerre civile.



