Capitaine X La Zoone : Plus qu'un clip, l'histoire d'un quartier

Des Saint-Pierrois qui s'associent pour raconter leur histoire et celle de leur quartier de la Ravine Blanche : c'est le concept que nous découvrons à travers ce court-métrage intitulé Capitaine X La Zoone.

Habituellement, c'est à travers les clips formatés de 3 minutes chrono que les chanteurs veulent accrocher un public.



Capitaine, un chanteur de dancehall originaire de Saint-Pierre, a opté pour un concept différent. Celui d'un "nouveau format de court-métrage" avec passages musicaux entrecoupés de récits de vie. L'habillage n'est pas que sonore puisque les figurants portent fièrement les couleurs de "La Zoone", une marque de streetwear créée en 2019.



A travers ce type de création, qui se focalise sur une narration continue ponctuée d’interludes musicaux, le chanteur et son staff disent vouloir mettre en lumière "le processus créatif et les choix artistiques" opérés par Capitaine. En somme, donner du sens aux paroles rap parfois (trop) gommées par du gros son.



Celui qui fait aussi partie du groupe Zeness Maroner tire ses influences d'un spectre musical très diversifié : du flegmatique Snoop-Dog pour le côté rap old school, à l’artiste francophone beaucoup moins bling bling Corneille, répertorié dans le style variété française et poétique.



L’originalité de la démarche semble séduire puisque Capitaine comptabilise à ce jour plus de 700.000 vues sur YouTube en carrière solo.



Sous la direction artistique de Ludovic Quinton, l'équipe de production est complétée par Thomas Taraconat au cadrage, Kafdelux à la photo et Lucas Hoareau au mixage. Mieux que des mots, voici leur création à découvrir en vidéo :