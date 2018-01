Cap requins 2 : "Une baleine prise dans une drumline", selon Jean-Bernard Galvès

Alors que la préfecture a annoncé récemment de nouvelles mesures pour réduire le risque requin , Jean-Bernard Galvès a, ce jeudi, lancé un pavé dans la mare. Selon l’analyse du collectif des associations Sea Shepherd, Aspas, Fondation Brigitte Bardot, Longitude 181, Sauvegarde des requins, One Voice, Tendua, Vagues, Requin Intégration, une baleine a été prise dans une drumline. Des faits qui remontent à août 2015 et évoqués comme une perte dans le "rapport au Comité scientifique" émis par le comité des pêches (CRPMEM) concernant Cap Requin2.La perte de drumline, installée devant Saint-Gilles est survenue dans la nuit du 18 au 19 août 2015 alors qu’elle venait d’être réappâtée dans la soirée. Le lendemain l’ensemble du dispositif a disparu. Ce n’est que 4 jours plus tard que la bouée GPS émettra de nouveau un signal du coté de l’Etang-Salé, de manière irrégulière.Des messages de positionnement irréguliers qui, selon le scénario du porte-parole du collectif, correspondrait à une baleine emmêlée dans la drumline avec une balise GPS coincée contre le corps de l’animal. Cette dernière serait au fil du temps "un peu remontée contre le corps de la baleine" et aurait émis des signaux en fonction de la remontée de l'animal à la surface pour respirer. "La balise, trainée sous l'eau ne peut pas émettre de position. La bouée de 60 litres est elle aussi entrainée sous l'eau, ce qui la rend invisible". La baleine a alors parcouru une distance de plus de 25 km du lieu de pose de la drumline.