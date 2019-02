"Cap ou pas Cap", le jeu dangereux des élèves du collège de la Montagne

"Cap ou pas Cap". C’est le nom du jeu dangereux auquel se seraient adonnés des élèves du collège de la Montagne. La principale a d’abord cru à de banales bagarres, avant de faire le lien. "C’est un personnel de mon établissement qui a vu un message de parent d'élève sur les réseaux sociaux et qui m’en a informée en fin de semaine dernière", explique Madame Di Natale. Sur un groupe Facebook, un parent témoigne en effet : "Il y a des filles et des garçons qui se font tabasser pour RIEN ! D'autres racketter etc... Et le pire par leur propre amis ! Tout ça pour un jeu".



Dans cet établissement du Colorado, les violences ont débuté il y a deux semaines avec deux altercations. "A ce moment là nous n'avions pas connaissance de ce "jeu", donc nous pensions qu'il s'agissait de simples bagarres. Les élèves concernés ont été sanctionnés", indique la principale. "Suite à ça, un parent d’élèves est entré dans le collège s’est montré très agressif envers la CPE et moi".



Une équipe de sécurité déployée



Le lundi suivant, elle apprend par un parent que sa fille s’est fait agressée à la sortie de l’établissement, sur le terrain sportif. "Elle a été frappée et a eu les lunettes cassées. Bilan : cinq jours d’ITT. "Même si cela s’est passé en dehors du cadre scolaire, nous avons reçu les élèves concernés, avec l’assistante sociale et la CPE". Des sanctions de 2 à 8 jours d’exclusion ont été prononcées, ainsi qu’un passage en conseil de discipline. Et les faits ne s'arrêtent pas là, puisque la principale a appris qu'une de ses collégienne était allée agresser un élève d'un autre établissement.



Face à ce climat d’insécurité, l’équipe pédagogique a interpellé et prévenu le cabinet du recteur. "La semaine dernière le rectorat a envoyé une équipe mobile de sécurité, pour trois jours de sécurisation. Le dernier jour, le jeudi, comme nous étions désormais au courant de ce jeu, les agents ont fait de la prévention dans les classes des élèves concernés par ces bagarres", explique-t-elle. Les parents des élèves impliqués ont été informés, et l'adjoint du quartier et les forces de police sollicités.



Un courrier devrait être adressé aux représentants des parents d’élèves. "Nous n'avons pas la maîtrise de ce qu'il se passe hors du cadre scolaire", rappelle-t-elle, appelant les parents à jouer leur rôle.