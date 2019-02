A la Une . Cap citoyen Réunion : La Région lance sa plateforme de participation citoyenne





Dès aujourd'hui, les Réunionnais sont invités à se connecter sur l'adresse "Alon koz kler pour La Réunion". Ce mardi après-midi, la Région Réunion a officialisé le lancement de sa plateforme de participation citoyenne pour la constitution du Conseil Consultatif Citoyen (CCC), baptisé "Cap citoyen Réunion". Un nom qui traduit le virage que la collectivité régionale veut faire prendre à la démocratie locale en donnant plus de lisibilité et de visibilité à la cause citoyenne.Ce dispositif lancé par la Pyramide inversée accueillera aussi bien des contributions que des synthèses avec comme maître-mot la "transparence". Le conseil régional, "consciente" des difficultés de certains Réunionnais à accéder à Internet, formera des agents sur place pour répondre aux personnes qui souhaitent répondre au questionnaire. "Cet outil est avant tout le leur, donc que les Réunionnais n'hésitent pas à se l'approprier", précise Juliana M'Doihoma, conseillère régionale qui a encadré les débats avec les gilets jaunes.Le CCC fait suite à une demande des gilets jaunes, qui ont exigé d'avoir un droit de parole. Didier Robert a ainsi répondu favorablement à ce besoin de représentation populaire et s'engage ainsi dans une démarche de démocratie participative.Le CCC a été officiellement acté le 19 décembre dernier lors de l'assemblée plénière du Conseil régional. S'en est suivi des ateliers afin de récolter les demandes et idées des citoyens aux quatre coins de l'île.Dès aujourd'hui, les Réunionnais sont invités à se connecter sur l'adresse www.capcitoyenreunion.re et à répondre au questionnaire relatif au CCC jusqu'au 5 mars 2019 pour participer à la construction du futur Conseil consultatif citoyen.

