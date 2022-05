Cap au Sud (Sauvage) pour Damien Doresuil

Les semaines d'avant rallye sont toujours des périodes d'intense activité tant pour les équipages que pour les équipes techniques. Entre les vérification, les dernières reconnaissances, les test de déverminage et les dernières adaptations les traditionnelles réunion d'assistance mettent un point final à la phase préparatoire.



A l'occasion de cet ultime rendez-vous d'avant course, l'équipage est informé des incontournables: les contacts et éléments à remonter avant et après chaque spéciale, l'obligation de fournir des data (données techniques) précises à l'ingénieur dédié au terme de chaque épreuve spéciale. A ce titre les premières indications de ressenti du pilote et les pressions pneumatiques à l'arrivée permettent d'affiner encore les réglages d'une voiture de course. «C'est un environnement auquel je n'étais absolument pas préparé,» confirmait Ivan Toulet le pilote. «Tout est mis à disposition pour nous permettre de dérouler notre course. Lors de la dernière séance, nous avons travaillé quelque peu sur ma position de conduite. Avec le profil des tracés proposés pour ce rallye, j'ai dû adapter ma vision en remontant un petit peu l'arrière de mon baquet. Il y a énormément de vertical sur le tracé et je me sens plus à l'aise ainsi.» Quelques kilomètres de roulage auront permis à l'équipage de se remettre dans le bain (en espérant toutefois moins d'eau que lors du RPDP22). Le mieux placé pour évoquer le travail de montée en puissance n'est autre que l'homme dans le baquet de droite. Le copilote Ludovic Culin expliquait. «Il est question de monter le rythme crescendo en ne commettant pas de grosse erreur et en évitant les principaux pièges. C'est ce que nous nous sommes appliqués à faire lors de la dernière séance.» Le pilote confirmait et précisait. «Le Rallye de la Plaine est bien derrière nous et nous nous appliquons à ne pas confondre vitesse et précipitation. On va y aller step by step. Une fois encore, si nous avons pu rouler ce rallye c'est en grande partie grâce au joker que nous ont confié nos partenaires. On a vraiment hâte d'y être et de pouvoir rouler dans des conditions plus normales et nous étalonner au fil des kilomètres. On va rester concentrés pour honorer nos partenaires.»



L'équipage arborera le numéro 35 sur les portières. Avant de pouvoir s'élancer sur les spéciales de la Commune de Petite Ile le Samedi 21 Mai, place aux vérifications administratives et techniques le matin. L'étape dominicale se déroulera quant à elle sur les routes saint joséphoises. Le parc fermé est situé à côté de la Mairie de Petite Ile alors que le parc d'assistance unique se tiendra à la caverne des hirondelles à Saint Joseph.