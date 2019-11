La grande Une Cap Lahoussaye: Scootériste blessé et route fermée suite à un éboulement

La route du Cap Lahoussaye est fermée jusqu'à demain suite à un éboulement d'au moins 1,5 m3. Le manque de lumière ce soir ne permet pas aux agents de la Direction régionale des routes d'en savoir plus pour l'instant.



Un scootériste d'une quarantaine d'années qui a roulé sur les cailloux a chuté mais n'a été que légèrement blessé.



Une déviation est mise en place par la RN1 route des Tamarin, la RD10 route du Théâtre et la RD6 route de Plateau Caillou.



La Direction régionale des routes sera plus à même d'informer les automobilistes mercredi matin.



Photo : Radar 974 Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com