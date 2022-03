A la Une . Cap Lahoussaye : Nouvelle opération de ramassage de déchets ce dimanche, sur terre et sous l'eau

Une. nouvelle opération de ramassage dé déchets est prévue ce dimanche au Cap Lahoussaye, sur terre et sous l'eau Par N.P - Publié le Jeudi 24 Mars 2022 à 14:47

Une nouvelle opération de ramassage de déchets est organisée ce dimanche au Cap Lahoussaye par les associations Mordus Spearfishing et Project Rescue Ocean Réunion. Le nettoyage sera effectué aussi bien sur la côte que dans l'océan avec une équipe d'apnéistes. L'occasion non seulement de donner un coup de propre au site mais aussi de sensibiliser sur la problématique des déchets.



Le rendez-vous est donné à 9h. Comme d'habitude, les bénévoles sont invités à apporter gants, gourde, casquette, crème solaire, ainsi que leur bonne humeur.



Lien de l'événement : Pour rappel, une opération de ramassage avait déjà été organisée au même endroit en décembre dernier, lors de laquelle 500 kg de déchets avaient été ramassés.--Lien de l'événement : https://www.facebook.com/events/s/nettoyage-des-fonds-marins