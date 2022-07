A la Une . Cap Lahoussaye : La RN1A fermée pendant une semaine puis à sens unique pendant 18 mois

Des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables vont provoquer la fermeture de la RN1A au Cap Lahoussaye pendant une semaine avant la mise en place d'une circulation à sens unique (Sud/Nord) pendant 18 mois. L'axe sera alors aussi interdit au poids lourds (sauf bus). Par NP - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 12:15

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye sera, dans un premier temps, totalement fermé à la circulation du lundi 18 juillet à 6h au vendredi 22 juillet à 16h.



A sa réouverture et pour une durée estimée à 18 mois, le sens Nord/Sud restera fermé et la circulation se fera en sens unique dans le sens inverse, avec une interdiction aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes, sauf bus.



Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.