Communiqué Cap Lahoussaye : Inspection de la falaise ce mercredi matin, la route fermée pendant 2 heures

La circulation sera interdite dans les deux sens entre le cimetière marin et Boucan Canot le mercredi 11 mai de 10h à 12h pour permettre des travaux d'inspection de la falaise. Par N.P - Publié le Mardi 10 Mai 2022 à 11:20

Le communiqué du CRGT :



Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux d’inspection de la falaise au niveau du Cap Lahoussaye, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le cimetière marin et Boucan Canot le mercredi 11 mai de 10h à 12h.



Une déviation sera mise en place par la RN1 Route des Tamarins et la RD10 Route du Théâtre.



Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.