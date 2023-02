Cap La Houssaye : 3 véhicules mis en fourrière

Le communiqué :



Poursuivant leurs actions de lutte contre les comportements dangereux sur les routes de l’île, les motocyclistes des brigades motorisées de Saint-Paul et de la Rivière Saint-Louis ont réalisé, le mercredi 22 février de 15h à 17h, un contrôle sur la route des plages entre le Cap La Houssaye et la Grotte des premiers Français sur la commune de Saint-Paul. Leur attention a particulièrement porté sur la zone des travaux au niveau du Cap La Houssaye.



18 infractions ont été relevées dont une conduite après un usage de stupéfiants, un défaut de permis de conduire, un défaut d'assurance, 8 usages de téléphone portable, 2 défauts de ceinture, un non-port de gants, un défaut de rétroviseur, 3 plaques d'immatriculation non conformes ayant motivé 3 mises en fourrière de véhicules.