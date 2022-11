A la Une . Cap Jaune : Une femme en difficulté en mer a été secourue

Une femme de 36 ans s'est retrouvée en difficulté en mer à Cap Jaune au large de Saint-Joseph. Les sapeurs-pompiers de Saint-Philippe et Saint-Joseph se sont mis à l'eau et l'ont ramenée sur la terre ferme à l'aide d'une bouée et d'un filin. Elle a été évacuée au CHU Sud. Par IS - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 17:52