Cap Homard, Sakifo... Le collectif SOS DPM 97.4 interpelle les autorités

Notre association a alerté hier par courriel, le préfet de La Réunion, sur le scandale de la privatisation de la plage de Cap Homard, les 17, 18 et 19 février 2023, par arrêté municipal signé pour le maire de Saint-Paul, par Monsieur Sébastien Guyon, 2ème adjoint, au bénéfice de la société JDR production, pour l’organisation du « gala de clôture » du festival d’humour « Réunion Comedy Fest ».



Nous vous communiquons une copie de cet écrit avec ses pièces jointes.



Cette sombre affaire est une nouvelle illustration de l’incompétence et de l’irresponsabilité de l’édile saint-paulois, ainsi que des élus de sa majorité, dans l’exécution de leur mission pour la préservation de la zone dite des 50 pas géométriques.



Face au bilan calamiteux dont la responsabilité est portée également par les maires successifs ayant précédé Monsieur Séraphin, notre association demande une « reprise en main » urgente par l’autorité de l’État et, par conséquent, l’annulation de la convention signée en 2007 avec cette commune, concédant à cette dernière la gestion du Domaine Public Maritime.



Depuis des dizaines d’années, les lois et réglementations relatives à l’occupation du Domaine Public Naturel et aux activités commerciales autorisées sur les plages, et nécessitant l’attribution d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT), sont bafouées.



Régulièrement, les intérêts de sociétés privées ont été favorisés illégalement, aux dépens de l’intérêt général et du bien commun.



SOS DPM 97.4 demande au préfet d’intervenir instamment auprès des maires des communes concernées, afin de leur rappeler la loi, et de prohiber désormais sur nos plages, tout évènement, toute manifestation, toute activité à but lucratif autres que ceux destinés à répondre aux besoins du service balnéaire.



Nous demandons ainsi, cette année, la délocalisation définitive hors de limites du DPM, du festival Sakifo.



« L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages ».