Cap Création : Créer son propre emploi pour être l’acteur de son entreprise





Ce projet concrétisé est le fruit de l’abnégation de Florent qui après s’être formé à la préparation physique généralisée en métropole a voulu proposé le même service dans son île natale.



La Région a accompagné le projet Crossfit Sweet Paradise à plusieurs niveaux :



Tout d’abord, l’accompagnement Cap Création a permis à Florent d’avoir de l’aide dans le montage du dossier.

Cap Création est aussi intervenu pour l’obtention d’un prêt à taux zéro auprès du partenaire Initiative Réunion

Et enfin, avec La Financière Région et son outil financier I-Run by BFC a donné l’opportunité d’avoir un prêt bancaire à taux d’intérêts compétitifs.



Ce mardi 14 janvier 2020 a été l'occasion de faire connaissance avec Florent Benard, gérant de la Salle de Crossfit Sweet Paradise à Saint Paul.

