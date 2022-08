Courrier des lecteurs Cap Canaveral, hier et demain

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 29 Août 2022 à 09:30

"Malheur à celui par qui le scandale arrive ". C'est biblique ! Une considération de l'Ancien et Nouveau Testament reprise par l'Islam en guise de précepte dans le Coran également, dans son esprit de continuité... et en même temps de renouveau d'une religion. La provocation mérite-t-elle sanction? Pour les islamistes oui... La rupture du jeûne non justifiée au vu de tous, mérite sanction...d'où une surveillance à peine discrète des uns sur les autres. Ça m'inspire pour la seconde fois aujourd'hui. "Le scandale" ou tout simplement, la provocation... "Si cet aliment fait scandale pour ton frère, n'en mange pas ! Pour ne pas scandaliser ton frère. C'est une extension de la lettre de Jésus aux Corinthiens St Luc. Loin de tout ça, "la puissance diabolique", l'Amérique remet le couvert 50 ans après le programme Apollon. Avec le programme Artémis cette fois-ci, une mission habitée qui plus est avec une femme dans l'équipage et vraisemblablement pluri ethnique dont indienne...

Courtiser la Lune au point d'y mettre les pieds, est une pierre d'achoppement avec les Islamistes du monde entier... Pour eux , elle ne sert pas uniquement par son cycle, à définir un calendrier lunaire qui rythmerait les actes de la vie et des rituels. C'était même un des arguments avancés pour en vouloir à l'Amérique, au point de s'en prendre aux Américains et à leurs biens partout où ils pouvaient se trouver. Pour les Islamistes, l'Amérique symbolise le Diable ! Au grand dam des plus modérés mais qui ne pipent mot pour ne pas scandaliser à leur tour dans une position contraire et pour ne pas fragiliser l'unité de l'Islam. La boucle est bouclée. L'aspect religieux prenait le pas sur l'aspect politique. Qu'en sera-t-il avec ce nouveau programme où l'Homme envisage de poser carrément son pied sur la Lune...et de séjourner. L'IRAN sera-t-elle au premier rang.