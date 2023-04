Cantines dionysiennes délaissées

Madame la Maire de Saint Denis,



Nous, parents d'élèves de la ville, sommes extrêmement préoccupés par la situation catastrophique de la cantine scolaire dans les écoles de notre ville. Depuis plusieurs mois maintenant, nos enfants ont régulièrement des éléments manquants dans leur repas, que ce soit l'entrée, le dessert, les légumes ou les.féculents. Nous sommes scandalisés de constater que cette situation ne semble pas s'améliorer malgré nos demandes répétées.



Certains de nos enfants n'ont qu'un repas par jour, celui que vous fournissez par l intermédiaire de la cantine, et il est inacceptable qu'ils soient maltraités ainsi. Les menus sont mal élaborés, les repas manquent de nutriments essentiels et le riz est souvent mal cuit à cause de marmites abîmées. Nous avons été choqués d'apprendre qu'un cantinier s'est brûlé parce que les ustensiles étaient défaillants ! En guise de repas végétarien, vous leurs avez servis des pâtes gratinées sans aucun légume !



Nous avons également découvert que certains salariés de la cantine prennent l initiative de payer de leur propre poche pour que nos enfants puissent bénéficier d'une nourriture décente. Comment pouvez-vous tolérer une telle situation ? Il est inadmissible que des employés soient contraints de payer pour que nos enfants puissent manger correctement. Cela dénote une gestion défaillante et irresponsable de la part de la municipalité.



Le budget destiné aux écoles devrait être utilisé pour nourrir les enfants correctement, et non pas pour remplir les poches des.fournisseurs et ou autres intermédiaires. Comment pouvez-vous vous regarder dans la glace en sachant que les enfants de notre ville souffrent de cette situation ? Comment pouvez vous promouvoir l ecole du Bonheur alors que les eleves sous votre responsabilité sont mal nourris ? Vous avez la responsabilité de garantir leur santé et leur bien-être, mais vous faillissez à votre tâche !



Nous demandons immédiatement des mesures pour remédier à cette situation inacceptable. Nos enfants ne peuvent plus attendre et ont besoin de repas sains et équilibrés. Nous exigeons une réponse rapide et efficace de votre part. Il est de votre devoir de garantir leur sécurité alimentaire.



Nous vous demandons donc de vous ressaisir et de faire le nécessaire pour que les enfants des écoles de Saint Denis reçoivent des repas de qualité. Nous ne tolérerons pas que cette situation continue plus longtemps.



Cordialement,