Communiqué Cannes : "Il est grand temps de revoir la composition du CTICS pour une représentation véritablement équitable"

"La composition du CTICS pose problème", exprime Ratenon, alors qu'un problème de gouvernance est soulevé par les planteurs. Pour le député, "c’est une égalité en trompe l’œil et les planteurs subissent des protocoles en leur défaveur dans le déroulement de la campagne". Par N.P - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 07:15

Le communiqué :



Une fois encore, la filière canne traverse une crise. Après les difficiles négociations pour parvenir à la nouvelle convention canne ; après les problèmes internes de fonctionnement de l’usine de bois rouge ; ces conflits ont retardé le démarrage de la coupe avec les conséquences que l’on sait pour les planteurs : perte de richesse, pas de livraisons de cannes, et donc des impacts sur leur trésorerie déjà fragile.



Ajouté à cela, la grande inquiétude des saisonniers qui ne vont pas pouvoir percevoir d’allocations chômage puisque ne totalisant pas les 6 mois d’activité imposé par la réforme chômage.



Aujourd’hui, c’est un problème de gouvernance qui est soulevé par les planteurs : le fonctionnement du CTICS qui a un rôle majeur dans la filière puisque c’est lui qui effectue les échantillonnages sur les cannes afin de définir la richesse en sucre et donc le prix que le planteur sera payé.



Or, c’est un arrêté datant de 1952 qui est toujours en vigueur ! La composition du CTICS pose problème. En effet, si à l’affichage, les planteurs et l’industriel ont le même nombre de membres ; les 3 personnalités qualifiés au sein de cette instance sont désignées par l’administration et votent donc toujours en faveur de TEREOS.



C’est une égalité en trompe l’œil et les planteurs subissent des protocoles en leur défaveur dans le déroulement de la campagne.

Il est grand temps de mettre fin à ce système colonial et de revoir la composition du CTICS pour une représentation véritablement équitable entre les planteurs et les industriels.



Par ailleurs, il est inadmissible qu’en catimini la DAF remette en cause la convention canne signée en juillet dernier après plusieurs jours de mobilisation des planteurs.



Ce qui a été acté par des signatures officielles sur ce document dont notamment celle du préfet doit être respecté dans le versement de l’aide à la canne dont le montant global s’élève à 14 millions d’euros.



C’est de l’argent public, Téreos ne peut pas continuellement s’enrichir sur le dos des planteurs avec la complicité de l’Etat. Ça suffit.

Je serai toujours aux côtés de ceux qui apportent de la richesse aux pays et non aux cotés des accapareurs.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion