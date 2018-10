Canne et sucre: La filière attend l’aval de la ministre sur le plan de relance post-cyclonique

Le CPCS (Comité Paritaire de la Canne et du Sucre) s’est réuni ce mercredi en bureau élargi aux présidents des différents syndicats agricoles représentatifs (CGPER, FDSEA/JA) et du Président de la Chambre d’Agriculture. Il a notamment reçu le Directeur de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt pour faire un point sur la venue de Mme Annick GIRARDIN, Ministre des Outre-mer.



Suite à la situation climatique exceptionnelle de l’année 2018, l’interprofession a d’ores et déjà travaillé avec les différents partenaires de la filière, et notamment :

- le Crédit Agricole,

- la collectivité départementale, compétente en matière d’agriculture

- l’Etat.



L’objectif est de mettre en place un plan de relance post-cyclonique pour que les planteurs puissent suivre l’itinéraire technique indispensable à la préparation de la prochaine campagne sucrière.



L’interprofession attend de la Ministre qu’elle prenne pleinement la mesure de la situation particulièrement difficile que connaît la filière cette année et qu’elle confirme la mise en œuvre rapide des solutions déjà longuement travaillées avec l’Etat.