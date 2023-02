A la Une . Canne : La répartition des reliquats sur la table

La question de la répartition des reliquats était au menu de la réunion du Centre Professionnel de la Canne et du Sucre (CPCS) ce jeudi. Par NP - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 11:06

Le CPCS s’est réuni hier après-midi pour échanger sur le prochain comité de transformation, mais aussi faire le point sur les reliquats de l’aide à la production et leur mode de répartition.



Pour les reliquats 2021, qui restent sur l’ancienne convention, il resterait 3 millions d’euros après le remboursement de l’emprunt lié à l’aide itinéraire technique, une aide pour les engrais.



Il reste à acter la méthode de répartition de cette enveloppe ou décider d’une autre destination pour ces fonds, fait savoir le syndicat des jeunes agriculteurs (JA).



Les reliquats 2022 sont, eux, estimés à 8 millions d’euros, mais il en resterait 5 millions après le financement de l’article 9bis de la convention et de la caisse de portage. Ils seront payés en fin d’année 2023 uniquement. “Une décision jugée inadmissible par l’ensemble de la profession et des syndicats”, soulignent les JA.



Une demande sera faite auprès des ministères afin de demander qu’un acompte soit versé le plus rapidement possible.



La répartition des versements de ces reliquats devra être revue afin de favoriser les petits et moyens planteurs pour compenser le changement de répartition de l’aide des 14 millions d’euros.



L’aide des 14 millions d’euros, soit 703 euros / ha, sera par ailleurs versée mi-février. La recette bagasse de décembre sera payée dans les prochains jours.