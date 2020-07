Economie Canne : La filière toujours en manque de main-d'oeuvre

La campagne sucrière devrait débuter dans deux semaines et la main-d’œuvre manque. La Chambre d’agriculture, la DAAF, le Pôle emploi, la CGSS et la CAF ont ce mardi rappelé les différents dispositifs d’accompagnement existants pour développer l’emploi agricole. Par Prisca Bigot - Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 16:48 | Lu 197 fois

1,8 million de tonnes de canne à récolter sur les deux bassins de l’ile pour cette campagne sucrière 2020. Et face à ce "chiffre prometteur", le problème récurrent du manque de main-d’oeuvre. Les 3 600 coupeurs de canne recensés à La Réunion se partagent certes la tâche avec les coupeuses mécaniques, une source d’emplois qualifiés, "mais ce n’est pas la panacée car elles ne peuvent pas s’appliquer à toutes les situations", a souligné Frédéric Vienne, président de la Chambre verte. L’enjeu est donc d’attirer les demandeurs d’emploi et les jeunes vers la filière agricole dans laquelle "les conditions de travail se sont beaucoup améliorées".



Minima sociaux et salaires sont cumulables, ont insisté le Pole Emploi et la CAF. L’allocation de retour à l’Emploi peut ainsi s’ajouter au salaire sous certaines conditions. Pour l’allocation de Solidarité Spécifique elle est cumulable 3 mois, a expliqué Mohammed Patel chargé des relations partenariales à Pôle Emploi.



De même, pour les allocataires de la CAF, il est possible de cumuler le RSA et le salaire sur 3 mois maximum. Autre avantage : La Prime d’activité calculée en fonction des salaires, a rappelé Virginie Derand, directrice des prestations à la CAF, pour les employés mais aussi les employeurs à condition d’être à jour sur sa situation.

Via le comité de pilotage Emploi Agricole créé en 2015, la Chambre d’agriculture, les services de l’Etat et les partenaires sociaux multiplient donc les dispositifs d’accompagnement. Aux Matinées et Bourses de l’emploi agricole qui permettent une mise en relation entre exploitants employeurs et salariés demandeurs d’emploi, vient ainsi s’ajouter la création en cours d’un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ Agri 974). "Une association qui pour objectif de mettre à disposition de ses adhérents des apprentis en formation et à la recherche d’emploi dans monde agricole" , a précisé Lolita Ranguin, responsable de la cellule Emploi gestion à la Chambre.



L’enjeu est également de luter contre le travail dissimulé et d’inciter à la déclaration d’embauche, a souligné Frédéric de Bailliencourt de la DAAF. "Une question de sécurité pour l’employeur et l’employé".



