A la Une ... Canne: La FDSEA demande la mise en place de la nouvelle équipe élue au CPCS

Après le début de la campagne sucrière dans l’Est ce mardi, où 3.000 tonnes de cannes ont été réceptionnées par l’usine de Bois-Rouge, les trois bassins canniers du sud (Stella, Le Gol et Grand-Bois) se préparent à lancer la leur. Après la tenue de la commission mixte d’usine (CMU) qui s’est déroulée ce lundi au Gol, le lancement de la campagne dans la micro-région est attendue pour le 15 juillet prochain. Par SI - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 13:25

Pour finaliser ces derniers préparatifs, près de 300 tonnes de canne vont être prélevées et envoyées le 9 juillet prochain à l’usine du Gol. "Une mesure habituelle précédant chaque campagne sucrière afin de tester la logistique, faire chauffer les usines, relever tous les défauts et ramasser par la même occasion les cannes broyées au sol", explique Alix Mardé, président de la FDSEA.



Si les planteurs sudistes ont hâte de débuter cette campagne sucrière, ils pansent encore les plaies des dernières intempéries qui ont touché la micro-région depuis le début de l’année. Avec pour conséquence la dégradation des chemins d’exploitation des planteurs, particulièrement touchés dans les hauteurs de l’île. À ce titre, Alix Mardé demande au Département et aux communes concernées le versement d’une aide "pour qu’ils puissent verser leurs cannes normalement".



Alix Mardé tient également à alerter sur le "découragement" constaté des planteurs, qui restent toujours dans le flou concernant les contours de la future convention canne et qui attendent toujours la mise en place de la nouvelle équipe élue en juin dernier au sein des CMU. Pour rappel, c’est à partir de ces résultats que les personnes siégeant à la Commission paritaire de la canne et du sucre (CPCS) sont désignées. L’enjeu est essentiel pour la renégociation de la convention canne de 2022. "Depuis ces élections, les agriculteurs se sont exprimés pour désigner leurs représentants mais rien n’est fait jusqu’à présent, c’est toujours l’ancienne équipe en place !" peste le patron de la FDSEA, qui interpelle le préfet sur le besoin "de mettre cette nouvelle équipe en place comme cela s’est fait au Département ou à la Région une semaine après la fin du scrutin".



La FDSEA confiante sur la future convention canne



Sur la future convention canne à proprement parler, Alix Mardé ne se dit pas inquiet. Mieux il se dit même "confiant" grâce au projet porté par la nouvelle équipe élue au CPCS. "Ce sont des personnes qui connaissent la canne à sucre, qui font de la canne à sucre et qui savent traiter des dossiers. Nous demandons à la FDSEA-JA une revalorisation sur le prix d’achat de la canne et aussi sur tous ses produits dérivés", poursuit le responsable syndical.



Il conclut: "Par ailleurs, la FDSEA-JA a fait campagne sur un thème important à savoir que la convention canne doit être discutée beaucoup plus tôt qu’habituellement. Jusqu’à maintenant, la convention canne n’était discutée que deux à trois semaines avant la campagne sucrière, ce qui faisait le jeu de l’usinier car les agriculteurs étaient en manque de trésorerie. Nous allons travailler en amont pour nous donner le temps de négocier sur cette future convention canne".