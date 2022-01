Canne : "L'Etat doit urgemment débloquer les dispositifs nécessaires"

Le communiqué :



Ce matin, vendredi 28 janvier 2022, j’ai rencontré, à mon cabinet, des agriculteurs de la canne à sucre concernant la situation difficile que rencontre quotidiennement ces personnes qui travaillent durement.



Le constat est alarmant ! Beaucoup de planteurs n’ont plus les moyens financiers, que ce soit pour travailler, pour vivre et pour subvenir aux besoins de leurs familles. Il y a un réel manque de pouvoir d’achat.



A côté de cela, les récoltes s’amenuisent et les prix augmentent de tout part sur l’île. Autant sur l’alimentaire, que sur les matières premières.



L’Etat doit donc urgemment débloquer tous les dispositifs nécessaires, notamment le solde des aides à la production et les verser à ces agriculteurs, afin que ces derniers puissent maintenir la tête hors de l’eau et vivre dignement.



Cabinet du Député Jean-Hugues RATENON