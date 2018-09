Cannabis : Près d'un adolescent réunionnais sur 2 a déjà testé

L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies a publié dans une étude une cartographie des usages de cannabis, tabac, alcool et drogues illicites par des jeunes de 17 ans en 2017 en France. Une première étude avait montré que la consommation de substances avait baissé mais cette deuxième montre sa répartition.



Selon l’étude, La Réunion présente un profil "atypique" avec une expérimentation d’alcool inférieure à la moyenne (77,1%) mais une expérimentation du cannabis supérieure de huit points (47% contre 39,1%) à la France métropolitaine. Et même "peut-être plus encore que dans les autres territoires d’outre-mer", sous forme de "zamal, objet d’une auto-culture courante dans l’île", précise l’étude. Malgré cette diffusion plus élevée, la consommation au cours du mois y sont comparables à celle de la Métropole.



La Réunion est aussi une grande consommatrice de tabac avec un taux de 21,2%, proche de la moyenne et plus élevé que les quatre territoires d’outre-mer.