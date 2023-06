La grande Une Cannabis : Le HHC sitôt interdit, voilà le H4CBD

Alors que le ministre de la Santé a annoncé hier l'interdiction de la vente de HHC, les revendeurs de CBD sortent une nouvelle carte de leur manche avec le H4CBD, un dérivé du CBD qu'ils proposeront bientôt à la vente. Par GD - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 14:09

L'heure était à la réorganisation des rayons dans les magasins de CBD de l'île. Les vendeurs ont passé leur matinée à retirer les stocks de HHC de leur magasin. Hier, François Braun a déclenché la fin de la récré pour le HHC en vente libre depuis plusieurs semaines. Conscients du risque de contrôle à venir, les professionnels ont donc retiré ce produit de la vente.



Le HHC est la transformation de la molécule de THC, celle responsable de l'effet psychotrope du cannabis, en laboratoire par un processus d'hydrogénation. Cela consiste à ajouter des molécules d'hydrogène à la structure chimique du THC. Au bout du compte, cela donnait un produit "qui met l'effet" tout en étant indétectable lors des tests salivaires.



Comme en Hexagone, La Réunion a été touchée par le succès du HHC. Si certains revendeurs ont senti le filon directement, d'autres s'y sont mis "par la force des choses. Les ventes étaient non négligeables", indique un vendeur de CBD.

Une nouvelle molécule déjà prête



Loin d'être abattus, les professionnels du secteur avaient déjà anticipé l'interdiction. C'est pourquoi ils vont proposer à la vente le H4CBD. Cette molécule est issue de la même méthode de transformation que celle utilisée pour le THC en HHC, sauf que l'élément de départ est le CBD, la molécule non psychoactive du cannabis. Cette technique permet de multiplier par 100 les effets du CBD.



Néanmoins, ceux qui recherchent un "effet" pourraient être déçus. Si un léger effet psychotrope est bien présent, les professionnels parlent plutôt d'une forte sensation de détente que d'un impact sur le mental.



Il ne reste plus qu'à savoir comment les autorités sanitaires vont réagir et si le jeu du chat et de la souris peut durer encore longtemps.