Cannabis : En Thaïlande, le ministre de la santé offre un million de plants aux citoyens

Dans une publication Facebook, le ministre de la Santé publique thaïlandais prévoit de distribuer gratuitement jusqu’à un million de plants de cannabis dès que la culture et l’utilisation personnelle de cette plante seront légalisées en juin prochain. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 14 Mai 2022 à 17:29

Anutin Charnvirakul continue sa réforme de dépénalisation du cannabis en Thaïlande.



En février dernier, le ministre de la santé publique a autorisé le retrait du cannabis de la liste des stupéfiants interdits dans le pays. La légalisation de l’utilisation du cannabis à des fins médicales avait été promulguée quelques mois plus tôt, la Thaïlande devenant le premier pays d'Asie du Sud-Est à adopter cette loi.

Une manne économique



Il est ainsi actuellement légal pour les entreprises enregistrées de vendre des produits à base de cannabis contenant moins de 0,2 % de THC. Aucun enregistrement n'est cependant requis dans les faits.



En juin prochain, la culture et l'utilisation personnelle du cannabis devraient être légalisées. Les citoyens seront alors autorisés à cultiver "autant de plants de cannabis" qu’ils le souhaitent chez eux une fois que les réformes seront entrées en vigueur. Et Anutin Charnvirakul veut aller encore plus loin. Il prévoit de distribuer gratuitement jusqu’à un million de plants aux citoyens du pays.



"Cela permettra à la population et au gouvernement de générer plus de 10 milliards de bahts (soit 300 millions d'euros) de revenus à partir du cannabis et du chanvre", a-t-il déclaré dans la presse thaïlandaise. Une manière de faire profiter la population de ce "produit local" sur le plan médical mais également sur le plan économique.