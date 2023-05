La grande Une Cannabis : Clap de fin pour les produits à base de HHC

François Braun signe la fin de la récré concernant le cannabis dit "de synthèse". Ne faisant l'objet d'aucune interdiction de vente contrairement au THC, les produits à base de HHC (hexahydrocannabinol), actuellement en vente libre en France, vont être bientôt interdits, a annoncé ce lundi François Braun. "Une affaire de quelques semaines", assure le ministre de la Santé. Par NP - Publié le Mardi 16 Mai 2023 à 16:20

Actuellement, la molécule HHC, synthétisée artificiellement à partir d'extraits naturels de cannabis (semi-synthèse), profite "d’une faille de classification", a indiqué François Braun et ne sont donc pas classés comme produits stupéfiants. "Je pense très honnêtement qu’ils le seront rapidement maintenant", a poursuivi le ministre.



Comme le THC (tétrahydrocannabinol), la molécule HHC est connue de longue date par les scientifiques qui rapprochent ses effets psychoactifs de ceux du premier.



"Un trou dans la raquette qu'il faut combler"

Mais depuis quelques mois, et profitant du flou qui règne en France concernant le commerce du cannabis, les produits à base de HHC sont en vente et en consommation libre. Plus pour longtemps...



"Il y a un trou dans la raquette qu'il faut combler rapidement pour ne plus avoir cette vente libre qui est tout à fait anormale", a conclu François Braun, qui s'attend à un avis prochain de l'Agence nationale du médicament (ANSM).