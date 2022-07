A la Une . Canicule et orages en métropole : La chaleur va accabler le sud-est

17 départements sont placés en vigilance orange ce vendredi dans l'Hexagone. Les orages vont se concentrer dans le nord du pays, tandis que la canicule touchera le sud-est. Par NP - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 08:27

Depuis le début de la semaine, la France oscille entre fortes chaleurs et orages. L'Hexagone continue d’être touché, ce vendredi, par la seconde vague de canicule depuis le début de l'été, mais aussi par des orages parfois violents.



Ainsi, Météo France classe 17 départements en vigilance orange pour cause de canicule ou d’orages.



13 départements du sud-est du pays sont concernés par ces fortes chaleurs en cette fin de semaine et quatre départements du nord (Seine-Maritime, Somme, l’Eure et l’Oise) seront concernés par des orages dans la journée.