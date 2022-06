Canicule : Record de chaleur dans le Sud Ouest avec des pointes à 42/43°C

Des records de températures ont été enregistrés ce samedi dans le Sud Ouest, alors que la France hexagonale est confrontée à une canicule intense et particulièrement précoce. 11 départements ont été placés en vigilance rouge et 58 autres en vigilance orange.



Des pointes voisines de 42°/43°C ont été mesurées sur le sud Aquitaine. Il n'a jamais fait aussi chaud depuis que les relevés de température existent, c'est-à-dire 1953. Le précédent record, de 40,6 °C, remonte à août 2003. La métropole a aussi établi un nouveau record de chaleur "minimale", avec 23,5 °C au plus bas, la nuit, dans le Morbihan - le précédent record étant de 23°C en 1976.



"Nous sommes dans un épisode de canicule très précoce, un épisode fort qui dure un peu plus que prévu", a commenté la ministre de la santé, Brigitte Bourguignon, en visite dans un EHPAD dans la Vienne, assurant que "l’hôpital est évidemment saturé, mais répond à la demande".