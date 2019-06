Canicule : Morts suspectes sur des chantiers. Une noyade chaque jour en France

Des décès de personnes en bonne condition physique pourraient être expliqués par la vague de chaleur qui frappe la France depuis quelques jours.



Sur deux chantiers ce jeudi 27 juin, 2 ouvriers sont décédés suite à des malaises. Ils étaient en bonne santé.



En Ille-et-Vilaine dans la ville de Sel-de-Bretagne tout d'abord, un couvreur de 33 ans a été pris de convulsions mais n'a pas chuté du toit où il se trouvait, alors qu'il faisait plus de 35 °C à l'ombre. Le parquet de Rennes a ouvert une enquête et une autopsie est en cours, indique Ouest France.



Dans le Haut-Rhin à Cernay, un homme de 36 ans a été retrouvé inconscient et couché à côté d'une pelleteuse sur un chantier d'une maison vers 15 heures, rapporte France 3 Alsace. Le travailleur était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Pendant une heure, ils ont tenté de le ranimer, en vain.



"Une noyade par jour"



Si ces deux décès ne sont pour l'heure pas attribués directement à la canicule dans l'Hexagone, un jeune homme de 17 ans est officiellement décédé jeudi d'un coup de chaleur en Andalousie, selon les autorités espagnoles.



En France, le chef du gouvernement a renouvelé le message de vigilance à l'adresse des nombreuses personnes qui sont tentées de se mettre à l'eau pour se rafraîchir. Il y a "une noyade par jour", indique Edouard Philippe qui a fait état d'une "augmentation sensible" du nombre de noyades depuis le début de cet épisode de fortes chaleurs.



Dans les Yvelines mercredi, un homme de 25 ans a été repêché inanimé dans la Seine. Il est décédé le soir même à l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Toujours dans la Seine du côté d'Evry-Courcouronnes cette fois, un adolescent de 17 ans s'est noyé jeudi en voulant traverser le fleuve.