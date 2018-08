Canicule : Le pic devrait être atteint aujourd'hui, 66 départements en alerte orange

Il ne fera pas bon sortir ce mardi dans plusieurs régions françaises… Météo-France a placé 66 départements en vigilance orange suite au pic de canicule attendu aujourd'hui dans l'Hexagone.



Cet épisode de canicule est le plus important en France enregistré depuis 2006. Ce pic devrait être atteint dans le Nord-Est, le bassin parisien et la région Centre, où près de 40° sont attendus localement, prévoit l'institut météorologique.



Des orages sont prévus dans le courant de l'après-midi et au cours de la nuit suivante, et mettront fin à cette période caniculaire, ajoute Météo-France.