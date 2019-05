Candide ou Trublion ?

"L'engagement politique est fait de choix " sic mais sur quels critères?



Un ou deux députés européens de plus ou de moins dans un groupe ou dans un autre modifie l'influence (pour le rayonnement seulement ) du groupe politique concerné mais ne modifie pas le fonctionnement des institutions qui sont hors politiques et qui peuvent même fonctionner toutes seules... c'est un chantage permanent de laisser croire qu'il faut la représentation d'un originaire des Dom pour influer sur la politique en notre faveur. ...c'est un argument de campagne mais non fondé, c'est de l'ego en concentré. ..c'est une forme de dynamisme politique pour ses acteurs je le conçois que de jouer des coudes mais sans grande et réelle influence dans la réalité, sauf à satisfaire un orgueil voire un égoïsme communautaire au sens large. Ce n'est pas mon concept de la vie politique que de faire du nombrilisme. En clair ce cela s'appelle aller à la soupe.



En mettant sa personne au centre des Européennes, le Président fausse l'enjeu et dévoie le sens à donner à ces élections qui doivent se jouer au niveau des institutions européennes ..c'est lui qui a établi le duel entre les 2 formations au coude à coude et c'est lui a fait monter l'enchère ....s'il perd ce sera la "Renaissance " de l'Europe qui dort depuis mais pas pour lui qui sera déchu."