Candidature de Yaël Braun-Pivert à l’Assemblée nationale : La colère des élus ultramarins

Nommée il y a un mois ministre des Outre-mer dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, Yaël Braun-Pivert a déposé sa candidature pour s'installer au perchoir. Pour les élus ultramarins, il s'agit d' "un manque de considération" de cette "éphémère ministre".





À un mois de sa nomination comme ministre, cette candidature "illustre encore le peu de considération que ce gouvernement accorde à ces territoires", tance le député PS de Guadeloupe Elie Califer. "Après le cri de colère exprimé dans les urnes par nos populations, ce gouvernement conserve bel et bien la même attitude brutale, distante voire indifférente", ajoute le député qui demande à la Première ministre de "ne pas laisser le ministère des Outre-mer sans capitaine". Son élection pour la présidence de l'Assemblée nationale suscite de vives réactions chez les élus ultramarins, légitimant le secret de polichinelle d'un ministère des Outre-mer accepté comme un lot de consolation par sa nouvelle locataire Yaël Braun-Pivert.

Plusieurs cadres du PS ont également réagi, comme Olivier Faure, premier secrétaire au PS, député de Seine et Marne "ce sauve-qui-peut est aussi insultant pour Madame Borne que ses ministres fuient, que pour nos concitoyens ultramarins qui découvrent que le ministère des Outre-mer n'est finalement pas 'le plus beau portefeuille qui soit' " . Olivier Nicolas, secrétaire national PS aux Outre-mer, a taclé sur Twitter : "Madame l'éphémère ministre a manifestement reculé devant l'obstacle."

Entre « rebâtir le lien abîmé avec les #outremer » et les lambris de l'Hotel de Lassay, Madame l'éphémère ministre a manifestement reculé devant l'obstacle. Ce n'était donc pas « le plus beau portefeuille ».

Le député de Guadeloupe Olivier Serva, ex-LREM, veut créer un groupe ultramarin au Palais Bourbon, estimant ces territoires peu écoutés ces deux dernières années. Le groupe Utiles (Ultramarins, territoires, insularités, liberté, égalité et solidarités), en pourparlers, intégrerait des députés de l’UDI, des anciens de Libertés et Territoires notamment, mais “en dehors de la NUPES”, a-t-on précisé à la presse nationale.



Pour peser dans la balance, Nathalie Bassire, députée de La Réunion réélue, a annoncé avoir rencontré Bertrand Pancher, député de la Meuse qui présidait le groupe Libertés et Territoires. " J’ai à cœur de vous représenter et vous défendre en toute indépendance des étiquettes et des appareil politiques", a-t-elle déclaré sur ses réseaux sociaux. Les députés ont jusqu’à mardi 28 juin pour s’enregistrer dans les différents groupes.



Ainsi, les élus réunionnais se sont encore peu exprimés sur le probable départ de la ministre des Outre-mer.