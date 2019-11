Politique Candidature de Nassimah Dindar : La France Insoumise ne soutient pas Erick Fontaine Hier, l’ancienne présidente du Département et sénatrice Nassimah Dindar annonçait sa candidature à Saint-Denis pour les élections municipales l’année prochaine. Erick Fontaine a notamment rejoint sa liste, ce qui pousse aujourd’hui La France Insoumise à clarifier les choses : le parti ne soutien pas sa candidature.



Voici le communiqué :

Les récentes déclarations de candidature dans le cadre des Municipales à Saint-Denis appellent à une clarification de la position de la France insoumise sur le chef-lieu.



A l’occasion de l’annonce officielle de la candidature de Mme Nassimah Dindar nous avons pris connaissance du ralliement à sa liste de M. Erick Fontaine, présenté par certains articles de presse comme un « représentant de la France insoumise ».



M. Erick Fontaine a fait le choix personnel de s’engager en son nom propre auprès de Mme Dindar. Il ne bénéficie en aucune manière du soutien de la France insoumise dans ce choix.



Mme Dindar a exprimé à plusieurs reprises, et très récemment à l’occasion de la visite du Président de la République à la Réunion, son adhésion aux mesures portées par Emmanuel Macron.

La position de la France insoumise est claire : aucun soutien ne sera apporté à un candidat soutenant la politique menée par Emmanuel Macron.



De même donc, les insoumis ne participeront pas à l’alliance de circonstance autour de l’équipe municipale sortante qui n’a jamais caché sa proximité idéologique avec la macronie.



La politique menée par M. Macron est une politique injuste, liberticide et anti-écologique, désastreuse pour notre pays, pour notre île et pour notre ville.



La cohérence et l’intégrité doivent primer en politique.



Les insoumis de Saint-Denis, réunis en Assemblée communale, ont décidé de participer à la constitution d’un collectif citoyen en vues des Municipales de 2020 : "Astèr lo pèp ! / Maintenant le peuple !".



L’Assemblée communale est la seule légitime pour engager la France insoumise localement et sa décision bénéficie du soutien du comité électoral.



Le collectif "Astèr lo pèp ! / Maintenant le peuple !" composé de gilets jaunes, d’acteurs du milieu culturel, de militants écologistes et de citoyens engagés propose une voie nouvelle pour les dyonisiens : celle de la probité, du renouvellement démocratique, de la transition écologique et de l’émancipation des personnes.



Nous appelons donc les forces vives de notre commune qui souhaitent construire des solutions locales à l’urgence climatique, sociale et démocratique et rompre avec les pratiques politiques existantes à nous rejoindre au sein du collectif « Astèr lo pèp ! / Maintenant le peuple ! ».



