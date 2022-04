A la Une . Candidate sur la 6ème circonscription, Nadine Gironcel veut "faire rayonner l'identité réunionnaise à l'assemblée"

Nadine Gironcel et Aldo Hivanoé sont candidats aux législatives sur la sixième circonscription. Ils ont présenté ce samedi un programme articulé autour de quatre axes : le logement, la mobilité, l'environnement et le pouvoir d'achat. Par N.P - Publié le Dimanche 17 Avril 2022 à 12:25

Nadine Gironcel et son suppléant Aldo Hivanoé ont présenté leurs ambitions pour la sixième circonscription lors d'une conférence de presse donnée ce samedi à Sainte-Suzanne.



Celle qui a déjà pu occuper des mandats d’élue en tant que conseillère municipale, conseillère communautaire, vice-présidente de la CINOR, et actuellement conseillère régionale, entend "faire rayonner l’identité réunionnaise à l’assemblée et porter l’idée qu’un projet réunionnais dans une République française est réalisable si l’on veut réellement répondre aux problématiques et spécificités du territoire "



Fille de Maurice Gironcel, Nadine Gironcel a exprimé sa fierté pour le combat mené par son père au sein du PCR. Mais a tenu à rappeler : "Je ne suis pas que la fille de mon père ou la femme de mon mari, je suis un être humain, une femme, une mère de famille, fière de mon parcours, mi lé un fèm debout". Estimant que "le 8 mars devrait être toute l'année", elle a appelé les femmes et les hommes à "batay ensamb pou bat'a terre les inégalités". À ses côtés, Adlo Hivanoé a rejoint les idées du PCR lors des dernières régionales en 2021.



Quatre axes



Leur programme s’articule autour de quatre axes principaux. En matière d'habitat, "nous pouvons créer des logements, en nombre suffisant et adaptés à notre climat insulaire si nous mettons en place un plan pluriannuel d'investissement sur le logement social et l'habitat", a indiqué Nadine Gironcel.



Concernant la mobilité, ils prônent un réseau de transport "adapté aux modes de déplacement spécifiques des Réunionnais" et une offre de transport "complémentaire et durable".



En matière d’environnement, ils misent sur un plan gouvernemental pour le développement des énergies renouvelables. "L’ambition serait de faire de la transition et de l’autonomie énergétique une réalité dans la mesure où elles vont permettre de produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie propre et renouvelable", a exprimé Aldo Hivanoé, président du comité d’œuvres sociales d’EDF du Bassin Nord Est, estimant que l'autonomie énergétique serait un "point des points forts à développer pour soutenir les familles" ayant du mal à régler leurs factures.



Enfin, pour ce qui est du pouvoir d’achat, les candidats veulent "améliorer les salaires et les conditions de vie des travailleurs", ainsi qu’une prime de la vie chère pour tous.