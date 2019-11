Candidat à St-Denis: Sonny Welmant porte la voix des pauvres

Candidat aux municipales à Saint-Denis sous la bannière de ''Génération.S'', Sonny Welmant veut être le maire des pauvres et de proximité. Celui qui se soucie des oubliés et des laissés-pour-compte.



Issu des gilets, Sonny Welmant est porté par ''Génération.S'' le mouvement de Benoît Hamon qui prône un monde ''humaniste, écologique et démocratique''. Sa force, dit-il, est qu'il est conscient des problèmes qui rongent le chef-lieu.



''Notre programme reposera sur trois axes principaux, ceux qui préoccupent les Dionysiens: la pauvreté dans tous ses domaines, l'insécurité de nos jeunes et de nos personnes âgées et l'écologie'', explique-t-il.



Il dit rester ouvert à une liste d'union afin de rassembler tous les personnes qui ont envie d'un changement et faire avancer Saint-Denis.



''Ensemble construisons Saint-Denis."