Communiqué Cancers du sang à La Réunion : Une nouvelle association est née

L'association HEMA 974 vient d'être créée pour aider les malades des cancers du sang. Par N.P - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 11:44

HEMA 974 , c’est quoi ?



Une association parue au J,O le 13 mai 2023 pour aider les malades des cancers du sang suivants : leucémies, myélomes, lymphomes, les NMP

Son numéro RNA : W9R4009065



Ses buts :

- Aider les malades du cancer du sang et aidants familiaux ;

- Aider à faire avancer la recherche ;

- Organiser des temps de rencontre et de partage avec les malades ;

- Médiatiser son existence et ses actions ;

- Récolter des fonds pour aider les malades partant en métropole ;

- Organiser ou participer à des événements relatifs à cette thématique,



Son Conseil d’ Administration est composé de : Présidente : Nathalie Cazanove Vice-présidente : Nathalie Padre Secrétaire : Christine Hibon Secrétaire adjointe : Céline Sibari Trésorier : Robert Ricquebourg Trésorière adjointe : Bernadette Cazanove



HEMA et ses partenaires A la Réunion Héma 974 agit sur l’ensemble des problématiques des cancers du sang en partenariat avec les associations suivantes : - Réunion Moelle Espoir dont le but principal est de mener des campagnes pour le recueil de moelle osseuse dans notre île ; - Vivre avec une NMP qui est à l’initiative de Septembre Rouge et s’occupe particulièrement des Néoplasies Myéloprolifératives, C’est une association nationale avec une antenne locale dont la responsable est Nathalie Cazanove ; - AF3M, association nationale avec antenne locale dont la responsable est Françoise Valette. Cette antenne s’occupe des myélomes,

Ensemble, nous menons des actions pour soutenir les malades de tous âges et conditions et leur famille Son siège social est domicilié au 238 chemin Dubuisson, Saint-Leu