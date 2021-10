Cancer du sein : le risque zéro n’existe pas

Il arrive qu’à l’issue d’une mammographie un cancer soit diagnostiqué et traité alors qu’il n’aurait pas ou peu évolué. Cependant, chaque année, ce sont plus de 10 000 cancers agressifs qui peuvent être soignés plus tôt grâce au dépistage. Le dépistage à un stade précoce permet ainsi à 99 femmes sur 100 d’être vivantes 5 ans après l’examen. l’Institut national du cancer rappelle qu’il existe deux moyens d’agir : la prévention, pour adopter les bons gestes au quotidien, et le dépistage, dès 50 ans, pour favoriser la détection précoce de ces cancers.